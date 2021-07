Tan solo cubierta con sus manos, Florencia Peña deja ver sus encantos

Florencia Peña, actriz, comediante y conductora argentina se ha robado todas las miradas y risas con un divertido pero sensual video en Instagram. Debido a su larga trayectoria en la actuación, Peña ha recibido destacados premios tales como: tres Martín Fierro, tres Premios ACE, un Premio Estrella de Mar, un Premio Konex y dos Premios Carlos.

La actriz comenzó su carrera a sus tan solo 7 años de edad al participar en el programa infantil “Festilindo”. Flor Peña obtuvo su primera participación importante cuando realizó el papel de novia del personaje de Juan Ignacio Machado en la novela “Regalo del cielo”, en 1991. Posteriormente, a sus 17, la actriz integró el selecto elenco de la miniserie “Son de diez” la cual era transmitida por Canal 13. Actualmente Florencia es una de las actrices argentinas con más seguidores en Instagram ya que cuenta con 5.4 millones de fans en la red social.

Durante su participación en “Son de diez” la actriz obtuvo popularidad y fue apodada "La pechocha" debido a su voluptuosa figura. Uno de los papeles más importantes en la vida de Florencia Peña fue el que realizó a principios de 2004 cuando protagonizó la versión argentina de “La niñera”, la cual era interpretada en su versión original por Fran Drescher. El programa ganó alta audiencia, logró que la artista consiguiera el título de “La mejor comediante femenina del país” por lo que recibió un Premio Martín Fierro por esta actuación.

No obstante el papel clave en la vida de Peña sería el de Moni Argento en la serie de comedia argentina “Casados con hijos”. La serie que protagonizó junto a Guillermo Francella puso a Florencia en los corazones de todos ya que no había forma de no reírse con Moni Argento. La serie fue todo un éxito y logró que la actriz recibiera su segundo Premio Martín Fierro como "Mejor actriz de comedia". “Casados con hijos” se volvió un clásico de la televisión argentina por lo que Telefe continuó emitiendo esporádicamente los capítulos de la serie.

Imagen: Instagram Florencia Peña

No obstante la carrera de Flor Peña no siempre fue exitosa ya que en diciembre de 2006, la actriz protagonizó la versión argentina de “Hechizada”. Tristemente esta producción no obtuvo el rating esperado y debido a la baja audiencia fue cancelado a los pocos meses de su estreno. Actualmente Florencia conduce su propio programa y es considerada una de las actrices mejor conservadas ya que a pesar de sus 46 años aún mantiene su espléndida figura. En un reciente video de Instagram, Peña enseño sus curvas en un apretado body negro que dejó en evidencia su belleza natural.