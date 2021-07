Se vengó de Jennifer Lopez: la descontrolada noche de excesos de Alex Rodríguez

Alex Rodríguez, exjugador profesional de béisbol estadounidense, fue visto disfrutando muy a gusto en una noche de fiesta rodeado de chicas. El deportista festejó junto a Jay-Z en los Hamptons durante el fin de semana en un evento repleta de celebridades a la cual su ex pareja Jennifer Lopez no fue invitada. La pareja que inició su relación febrero de 2017, anunció su compromiso en 2019 el cual fue cancelado tras su separación en abril del 2021.

Alex Rodríguez presumió sobre lo bien que la estaba pasado junto a varias mujeres y esto fue visto como una venganza hacia Lopez debido a que recientemente la cantante asistió una fiesta a la cual el deportista no fue invitado por ser la ex pareja de JLo. Alex reprochó al organizador de la fiesta el no haberlo invitado a un evento al cual concurría normalmente. No obstante la razón de no haber sido invitado sería que Jennifer asistiría por lo que se intentó prevenir una situación incómoda.

Debido a ello Rodríguez aprovechó su oportunidad para vengarse y se pasó toda una noche en los Hamptons de fiesta con mujeres, fiesta a la cual Jennifer Lopez no fue invitada. El deportista hizo una llegada triunfal al arribar al lugar en helicóptero. Entre las estrellas destacadas de la fiesta se encontraban: Beyoncé, Travis Scott, Jon Bon Jovi, James Harden, Meek Mill, Megan Thee Stallion, J Balvin, Lil Baby, Lil Uzi Vert, Quavo y Winnie Harlow.

Si bien la ex prometida de Rodriguez, Jennifer Lopez, no estaba en la lista de invitados, la cantante disfrutó de un romántico momento junto a su novio Ben Affleck. El actor y la bailarina se encontraban en la finca del actor cercana de Water Mill. La pareja fue captada muy cercana abrazándose mientras paseaban por el área.

Imagen: Telemundo

Por otro lado, fuentes cercanas a Alex Rodríguez afirman que el deportista no está buscando el amor después de su ruptura con Jennifer. Tal parece que el beisbolista solo busca divertirse y amores de una noche debido a que también fue visto en la fiesta del magnate Richie Akiva en la finca del empresario David Rosenberg en Bridgehampton.