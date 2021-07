Julieta Prandi le puso la piel al frio y sacudió la red

Julieta Prandi publicó una fotografía este jueves en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la actriz de 40 años posando para una producción de fotos profesional para una reconocida marca de ropa. La blonda lució un osado conjunto de ropa interior color nude, su largo cabello suelto y un delicado make up.

“Amor a primera vista. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino.

Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían no había sucedido nada entre ellos. Pero ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podrían haberse cruzado?” fue la primera parte del extenso epígrafe que eligió Julieta para acompañar su mencionada instantánea.



“Me gustaría preguntarles si no recuerdan-quizá un encuentro frente a frente alguna vez en una puerta giratoria, o algún “lo siento” o el sonido de “se ha equivocado” en el teléfono-, pero conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos, una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino,

que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado” amplió Julieta Prandi.



“Hubo signos, señales, pero qué hacer si no eran comprensibles. ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o incluso el último martes? Hubo algo perdido y encontrado. Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia” continuo Prandi.

“Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas, una junto a otra, en una consigna. Quizá una cierta noche el mismo sueño desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad” finalizó Julieta con el poema de Wislawa Szymborska compartido en Instagram.