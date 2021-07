¿Cuál es la mejor hora para sacar a tu perro a pasear? Tips que todo buen dueño debería conocer

Los perros, también conocidos como el mejor amigo del hombre, pueden variar en su tamaño, su forma y pelaje según la raza. No obstante estos canes, en mayor o menor medida poseen un oído y olfato muy desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. Este tipo de mascotas suelen destacarse por su gran lealtad y cuidado hacia su dueño por lo que es necesario tener el mismo cuidado con ellos en cada uno de los aspectos de su vida.

Los perros y los humanos han evolucionado conjuntamente, tanto en las culturas africanas y euroasiáticas, como en las que poblaron América por lo que ellos también tienen necesidades específicas. Siempre se dice que cada can se parece a su dueño y esto se debe a que estas mascotas comparten el entorno, los hábitos y el estilo de vida de los humanos. Sin embargo los perros no tienen las mismas comodidades que los humanos por lo que se debe tener especial cuidado al convivir con ellos.

Es sabido que una alimentación inadecuada y el uso de antibióticos, son la causa del desarrollo de muchas enfermedades inflamatorias e inmunológicas en los canes. Esto demuestra que no se puede cuidar a un perro como si fuera un humano debido a que podría causarle grandes daños.

Los perros deben de ser paseados mínimamente tres veces al día; no obstante se debe ser precavido y seleccionar bien la hora del paseo. Si bien lo ideal para una mascota es salir en la mañana, en la tarde y en la noche, se puede ser un poco más específico en el horario. La primera salida de un can sin dudas debe de realizarse por la mañana temprano ya que ha pasado toda la noche aguantando sus necesidades. La siguiente hora ideal de paseo llega después del almuerzo para favorecer una buena digestión. Sin embargo este segundo paseo se puede ver alterado según la época del año.

Imagen: Experto Animal

Es así que si nos encontramos en un día templado o frio no habrá problema en pasear a nuestra mascota en la tarde, este horario sería ideal para aprovechar las horas de sol. No obstante si nos encontramos en verano o en un día caluroso es preferible pasear a nuestra mascota antes de las 9 de la mañana o después de las 7 de la tarde para evitar que el perro se queme las patas con el suelo caliente y que pase por una posible deshidratación debido al sol. De no ser posible, se debe tener especial cuidado en asegurarse que nuestra mascota camine bajo la sombra. Finalmente el último paseo debe darse en la noche antes de ir a dormir. Por otra parte, dar de vez en cuando un paseo largo será un gran regalo para tu perro, especialmente si es en zonas tranquilas y solitarias.