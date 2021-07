Charlotte Caniggia ostenta su belleza con un precioso conjunto rosado frente al espejo

Luego de su corta participación en La Academia, Charlotte Caniggia desembarcó en un nuevo reality televisivo: Acapulco Shore. Si bien el programa ya fue grabado en febrero de este año, recién ahora están saliendo a la luz las primeras imágenes de la joven en el ciclo televisivo mexicano.

"Todo es diversión y pasarla bien. Solo es una participación especial en la casa. Es una semana, los últimos cinco capítulos del reality", expresó la hija de Mariana Nannis a Intrusos. Además, se mostró muy contenta en su cuenta de Twitter. "Me encantó hacer el programa hoy. Gracias Mabel por invitarme", redactó en la red social del pajarito.

La llegada de Charlotte a Acapulco Shore

En el ciclo que conduce Rodrigo Lussich en América TV junto a Adrián Pallares, hicieron un pequeño análisis de la intervención de la mediática. "A Charlotte la veo cómoda. Lo que es la casa en sí, es ideal para ella porque no tiene que ensayar, no sé los horarios pero capaz no se tiene que levantar temprano y está con un trago en la mano", señaló Marcela Baños. "Es ideal para un vago", agregó Lussich fiel a su estilo.

Ahora, la hermana de Alexander Caniggia generó un gran revuelo en Instagram al compartir una postal frente al espejo con un precioso conjunto. "Los miércoles nos vestimos de rosado", expresó junto a la instantánea en la que ostenta su gran belleza.

Charlotte Caniggia luce un hermoso conjunto rosado

La publicación cosechó miles de 'me gusta' y recibió cientos de comentarios. "¿Dónde vas tan potra?", "Total Barbie", "No hagas líos. Estas muy linda así", "Muy elegante", "Espectacular" y "Diosa" son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.