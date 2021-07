Asombroso test: lo primero que veas indica si eres una persona valiente

Los test de personalidad continúan siendo la gran sensación en las redes sociales. Los internautas hallaron en ellos una excelente alternativa para hacerle frente al aburrimiento y además, para conocer de manera muy rápida aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Quieres conocer lo que dice sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Rostro: eres una persona que se destaca por su creatividad. Posees grandes ideas y eres muy amable con todo el que se cruza en tu camino. Te preocupas demasiado por la concepción que los demás tienen sobre ti y eso te juega en contra ya que muchas veces te haces problemas por asuntos que no existen en la realidad. Debes aprender a relajarte y disfrutar más del hoy.

Humo: eres alguien muy distraído. Te destacas por ser muy inseguro y no asumir riesgos. Antes de tomar una decisión analizas absolutamente todos los pros y los contras. Sueñas a lo grande y pocas veces concretas todo lo que pasa por tu cabeza. Dejas pasar muchas buenas oportunidades por miedo a fallar. Hay quienes te ven como un gran soñador que vive en su propio mundo. Debes entender que si no haces tu mismo las cosas, nadie lo hará por ti.

Freepik

Vela: te destacas por ser una persona valiente y extrovertida. Siempre vas al frente sin importar las consecuencias. No soportas que te impongan lo que debes hacer y detestas dar explicaciones. Para ti, la vida es una sola y por ello no te privas de hacer absolutamente nada. Te gusta hacer nuevos amigos y tienes facilidad para iniciar charlas con desconocidos. No te importa lo que los demás opinan sobre ti y eres muy atento con todos.