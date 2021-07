Andrea Meza tendrá el reinado más corto de la historia de Miss Universo: el motivo

Andrea Meza regresó a México tras cumplir con una ardua agenda de actividades luego de coronarse como Miss Universo en Estados Unidos. Ya en suelo azteca la bella modelo de 26 años visitó el programa “Sale el Sol” y habló de diversos temas de su coronación.

Primero, la actual Miss Universo agradeció la invitación al matutino de la señal Imagen Televisión y dejó un especial saludo a los mexicanos: “Ha sido increíble el proceso y lo que más agradezco es el apoyo a los mexicanos”.

Luego Andrea fue consultada por sus compromisos a lo que la oriunda de Chihuahua respondió lo siguiente: “No va a ser un año, porque mi reinado va a ser el más corto de la historia, porque yo soy 2020 entonces tiene que haber Miss Universo 2021 y será a finales de año, se estima que para diciembre".

"El reinado más corto de la historia, pero mira, ya estoy en la historia" amplió entre risas Meza. Luego la morocha dio su opinión sobre si le ha pesado llevar la corona: “Fijate que no me ha pesado porque me he preparado muchísimo. Durante este año tenemos muchas organizaciones que son nuestras hermanas, tenemos 15 años trabajando con ellas, que me fascinan. Son fundaciones que hacen cirugías para paladar hendido, trabajo con organizaciones que dan alimentos a personas que viven con enfermedades crónicas. Me encantan toda la labor que hacen, porque lo hacen con mucha pasión”.

Para la última parte de la entrevista Andrea Meza confirmó, una vez más, que se encuentra de novia. Recordamos que la latina está en pareja con el tiktoker Ryan Antonio.