Silueta perfecta: la China Suárez enamoró a sus fans con un look total black

María Eugenia Suárez se mantiene muy activa en las redes sociales donde comparte de manera diaria contenido. En estos últimos días la actriz de 29 años compartió dos divertidos videos bailando al ritmo de dos de las canciones más exitosas del momento.

Primero, la China subió un video bailando al ritmo de “Qué más pues” de J Balvin y María Becerra. Desde el hotel Park Tower Buenos Aires, compartió otro video musical, esta vez con la colaboración musical titulada “Nicky Jam || BZRP Music Sessions Vol. 41”. La misma hace referencia a Diego Armando Maradona y al mundial de fútbol disputado en México en el año 1986.

Hace unas horas, María Eugenia compartió una osada fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la ex Casi Ángeles desplegando toda su belleza de frente ante la cámara. La bella blonda lució un conjunto de color negro. Además, la mamá de Rufina y Magnolia complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

Un simple emoji de rosa de color roja y un par de etiquetas fue el sencillo epígrafe que eligió la China Suárez para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram China Suárez

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la pareja de Benjamín Vicuña se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 206 mil corazones. Además, la protagonista de “Casi ángeles” recibió cientos de mensajes de cariño y apoyo de parte de sus más fieles seguidores.