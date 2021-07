Romina Malaspina presume sus curvas con una particular cuenta regresiva

Romina Malaspina es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la joven posee cerca de tres millones de seguidores que siguen de cerca cada movimiento que realiza. En las últimas horas, sorprendió a más de uno con una serie de postales con un hermoso conjunto.

La ex conductora de Canal 26 posó para la cámara presumiendo sus curvas con un hermoso pantalón negro, un deslumbrante top blanco y unos delicados zapatos del mismo color. Acompañó las postales con un particular mensaje: "Cuenta regresiva. ¿De qué signo sos vos?".

Romina Malaspina

¿El motivo del conteo? Hoy, la flamante cantante se encuentra celebrando su cumpleaños número 27. El año pasado, para iniciar el festejo de su natalicio, compartió un pequeño clip donde contó que a pesar de estar arrancando sola su cumpleaños, estaba feliz. ¿Qué habrá ocurrido en el 2021?

Al momento, Malaspina no ha publicado nada con respecto a esta fecha tan importante y como mantiene un vínculo muy cercano con sus fans, seguramente lo hará en el transcurso de las próximas horas.

Romina Malaspina

Además del cariño que tiene por sus fanáticos, Romina es muy apegada a su familia. "Si mis hermanos y los míos están bien, yo estoy tranquila. No podría estar disfrutando de todo lo que me pasa si una persona de mi familia no está al cien por ciento", explicó algunas semanas atrás en diálogo con Tomás Dente en 'Vino para vos'.