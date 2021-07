Adamari López enseña postales de sus recientes vacaciones y le llueven los elogios

El reciente viaje de Adamari López a Europa ha dado mucho de qué hablar. Al parecer, todo indica que la actriz y presentadora de TV se ha reconciliado con el bailarín español Toni Costa. Tal como él ha afirmado, han sido "vacaciones en familia" y sus seguidores han opinado en la red.

"Han estado juntos los tres todas estas vacaciones, aunque me alegra que estén juntos, me molesta que nos tomen el pelo", redactó un internauta. Al ver esto, Costa no se quedó callado y salió a responderle.

Adamari López

"Aquí nadie ha tomado el pelo a nadie, sólo estamos compartiendo con nuestra hija", contestó él junto a un emoticón con un guiño de ojo. Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir que están nuevamente juntos.

López junto a su hija Alaïa

Hace pocos minutos, López enseñó algunas postales de su travesía en Instagram y sus fans la llenaron de elogios. "Aquí les muestro un poquito de mis vacaciones, las disfruté mucho y me hacían falta porque aunque amo mi trabajo en 'Hoy día' también es bueno un descanso para recargar energía", redactó junto a las instantáneas.

Adamari López y su pequeña de vacaciones

La publicación cosechó de inmediato miles de 'me gusta'. "Siempre has sido bellísima, pero ahora estás espectacular", "La misma Adamari de siempre ahora más bella y más regia", "Qué linda", "Hermosa", "Super delgada, se ve divina" y "Qué bella, nos encanta tu transformación. Más radiante, más joven", son algunos de los mensajes que se pueden leer.