Increíble: el truco de belleza de Marilyn Monroe para lucir una piel radiante

Marilyn Monroe es considerada una de las actrices más populares del siglo XX. Ícono pop y de una belleza extraordinaria partió de este mundo a muy temprana edad por circunstancias que, hasta la fecha, se desconocen con exactitud. Entorno a su muerte hay varias teorías y la que barajó la justicia estadounidense fue la del suicidio. Sin embargo, hay quienes afirman que la estrella de Hollywood fue asesinada.

Si hay algo por lo que se la caracterizaba era por lucir una piel radiante en cada evento al que asistía y en cada película en la que deleitaba a los espectadores con su actuación. ¿Cómo hacía? Marilyn no se exponía al sol, realizaba ejercicio diario y utilizaba cinco tonos de lápices de labios rojos para lograr una boca deseada por todos.

Además, tenía otro sencillo y efectivo truco de belleza que fue revelado por la actriz Renée Taylor en un evento por el 50° aniversario del Lee Strasberg Theatre & Film Institute. "Marilyn Monroe tenía la piel más luminosa que jamás haya visto", señaló la intérprete de la madre de Fran Fine en la serie televisiva The Nanny.

El truco de belleza de Marilyn Monroe para lucir una piel espléndida / Foto: Wikipedia

Y contó: "Ella entró a clase con Lee Strasberg un día y solo tuve que preguntarle qué hizo. Marilyn me dijo: ‘Cada mañana me embadurno todo el cuerpo con vaselina y luego me doy un baño de agua caliente por tres horas. Eso es lo que le da ese toque de luminosidad a mi piel’".

Entre risas, la actriz manifestó que "decidió probar el método en su casa, pero casi se ahoga". En la actualidad, se puede lograr el mismo efecto que le otorgaba la vaselina a la actriz con iluminadores.