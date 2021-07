Desde el gimnasio, Charlotte Caniggia alardea sus curvas en un ajustado conjunto

El paso de Charlotte Caniggia este año por La Academia fue muy breve pero, sin lugar a dudas, dio mucho de qué hablar. Al aire, la mediática fue protagonista de varias peleas y de hecho, una de ellas fue la que la dejó afuera del certamen. En ese entonces, la joven le hizo frente a las críticas del jurado y lanzó un exabrupto en vivo que los televidentes no se lo perdonaron y la castigaron con el voto telefónico.

"Muy Broadway todo, muy musical. Charlotte vino a robar hoy porque el tema que eligió lo hizo el año pasado en el Cantando", analizó sobre la performance Ángel de Brito. Frente a esto, ella le respondió: "Pero el estilo fue otro, amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale, la c**** de tu madre. No, lo digo jodiendo. Fue en chiste".

Impactada, Pampita expresó: "No me gusta que los participantes nos digan malas palabras, no me parece. No me importa a quién fue, no me gusta y no me parece que sea el trato que nos tengamos que tener entre nosotros. No me parece que un participante le diga la palabrota que dijiste. No es chiste".

Charlotte Caniggia en su breve paso por La Academia

La hija de Mariana Nannis no se quedó callada y redobló la apuesta. "Quizás vos no tenés ninguna empatía. Las hormonas se ven que te están explotando. No tenés gracia, querida. No te tomás nada bien. Horrible", disparó Charlotte.

Hoy, fuera de la competencia, la joven de 28 años de edad se dedica a compartir contenido en sus redes sociales y cada vez que lo hace llama la atención de todos. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, subió una serie de videos desde el gimnasio. En uno de ellos posó frente al espejo y alardeó sus hermosas curvas en un ajustado conjunto.

En las imágenes le agradece a su profesora, Ayelén Paleo, quien se encuentra a su lado. "Sos la mejor. Lo dimos todo", redactó junto a un emoticón de un brazo fuerte.