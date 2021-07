Al natural: Luisana Lopilato demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Luisana Lopilato y Michael Bublé se sumaron a uno de los desafíos más virales en las redes sociales, especialmente TikTok y realizaron algunas confesiones a 10 años de su casamiento.

En el mencionado video se supo que Michael Bublé fue el que tuvo la iniciativa para darse su primer beso y que inclusive el intérprete de éxitos como “Save the Last Dance for Me” o “Haven’t Met You Met” fue también el primero en decir “Te amo”. En tanto que la latina se llevó las atribuciones de ser la más divertida, paciente y quién tiene mejor mano para la cocina.

Hace unas horas, Luisana Lopilato publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza de frente ante la cámara. La hermana de Darío Lopilato lució un top de color negro y un minishort de jean. Además, complementó su look con cabello recogido y su rostro sin una gota de maquillaje.

“Acá, cero posada y muy natural ?? ????????A very natural pose ??” fue el simple y sencillo texto que eligió Lopilato para acompañar su reciente y natural instantánea en la red de la camarita. Sin dudas que la ex “Alma pirata” es una de las celebridades más populares en las plataformas virtuales.

Fuente: Instagram Luisana Lopilato

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la mujer de Michael Bublé se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 83 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores, que destacaron su espléndida belleza física.