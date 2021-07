La hija de Demi Moore y Bruce Willis contesta a los trolls que criticaron su figura con imágenes contundentes

Rumer Willis actriz y cantante estadounidense nació en 1998. Hija de la actriz Demi Moore y el actor Bruce Willis. De ella se puede decir que conoce las cámaras desde que nació ya que su madre contrató a un camarógrafo para filmar su nacimiento. En aquel momento su padre estaba filmando en Kentucky una película llamada “In Country”.

En 1995, Rumer Willis hizo su debut en el cine junto a su madre en “Now and Then”. Al año siguiente, apareció en la controvertida película “Striptease” protagonizada por la mismísima Demi Moore. Ha trabajado con su padre Bruce Willis tres veces, en “The Whole Nine Yards” en 2000 , en “Hostage” en 2005 y en “Combate en el cielo” en 2018.

Rumer Willis que cuenta en la actualidad con 32 años de edad publicó recientemente unas fotos en traje de baño días después que le dijera a los trolls que dejaran de criticarla por estar demasiado delgada. En las instantáneas cualquiera puede verificar que ha heredado la belleza natural de Demi Moore.

Rumer, que es la hija mayor del matrimonio de artistas, compartió fotos de las vacaciones en un traje de baño de una pieza, incluida una foto de cuerpo completo que dejaba ver toda su belleza. En la foto, Willis mira por encima del hombro con las manos en el cabello y mirando a la cámara, dejando ver su espectacular silueta.

Su sesión de fotos de vacaciones se produjo solo cuatro días después de que Willis respondiera a los haters que decían que ella estaba "demasiado delgada" en las nuevas imágenes de las redes sociales.

Por ello la actriz y cantante expresó: "Después del aluvión de algunos comentarios realmente inapropiados que dejaron en mi Instagram, me quedé realmente decepcionada porque realmente estaba disfrutando de las fotos tontas que tomé".

Imagen: Instagram Rumer Willis

Luego la hija de Demi Moore sentenció: “También para aclarar si realmente estaba luchando con algún tipo de problema con la comida, venir a por mí en mis comentarios de Instagram y decirme que estoy demasiado delgada o que necesito comer no es para nada útil. Si estaban realmente preocupados por mi salud y bienestar, lo mismo si es por alguien que crean que puede estar luchando con problemas de alimentación, envíenle un mensaje de correo electrónico y tengan una conversación privada, pregúntele realmente cómo está, y si le gustaría recibir apoyo, en lugar de realizar comentarios públicos incendiarios”.