El tenso relato de Sofía Jujuy Jiménez, contando cómo fue maltratada por parte de Horacio Cabak

Este domingo Juana Viale tuvo como invitadas a su mesa a cuatro mujeres que se destacan en sus profesiones, por ello asistieron: la bailarina y conductora Silvina Escudero, la chef Dolli Irigoyen, la cantante Patricia Sosa y la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez.



En la charla que se daba en la mesa de Mirtha Legrand, Viale preguntó si habían tenido alguna vez problemas en sus trabajos por ser mujeres y cuáles fueron. Fue en este marco de la conversación cuando Sofía Jujuy Jiménez contó la desagradable experiencia que tuvo con Horacio Cabak. La conductora y modelo relató: “Me pasó este año que estaba haciendo una conducción en América con Horacio Cabak de compañero y me fue muy difícil. Era una dupla donde las tareas se tenían que compartir y eso no estaba pasando”.



Si hacemos memoria Jujuy Jiménez y Horacio Cabak fueron conductores de un programa matutino que se transmitía por la pantalla de América hace algunos meses atrás. El magazine que ambos conducían se llamaba “Informados de Todo”.



Ante la pregunta de la conductora de por qué había sucedido eso, y si era porque no tenían buena relación, Jujuy expresó: “Fue muy difícil todos los días tratar de tener mi lugar". Ya en su momento se habían corrido rumores sobre la mala relación entre Sofía y Horacio Cabak.



Jujuy continuó relatando: "Era rarísimo lo que sentía y lo que vivía. Había un doble discurso. De repente un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, plantarme. Yo creí que había buena relación, después empecé a pensar que no le caía bien. No me había pasado nunca. Tengo 30 años y empecé a trabajar en la tele hace 11 años y ésta fue la primera vez que la pasé mal”.



Lo que sí sabemos es que en uno de los programa Horacio Cabak y Jujuy Jiménez tuvieron un fuerte cruce al aire por ello la conductora comentó: "No la estaba pasando bien hasta que un día explotó todo y ahí se notó. Fue una situación horrible en la que me maltrató adelante de todos los camarógrafos. Yo estaba temblando. Traté de ser profesional y respirar profundo".

Imagen: Yahoo Vida y Estilo

Lo que Sofía Jujuy Jiménez dejó en claro fue que nunca se amilanó antes las circunstancias por lo que expresó: “Quedó muy expuesto, fue muy feo, no estuvo bueno para nada, no se lo deseo a nadie. Creo que tiene que ver con esto de las generaciones. El concepto machista del hombre que piensa que porque sos más chica y mujer no sabes nada. Pero bueno, no me achiqué, me planté y resolví la situación”.