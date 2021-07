Increíble: deja los rieles de la ventana impecables con este consejo

Algunos rincones de nuestro hogar pueden ser una pesadilla al momento de limpiarlos debido a que pareciera que jamás quedarán tan impecables como la primera vez que los usaste. Uno de esos espacios son los rieles de las ventanas, que pueden esconder mucha suciedad, aunque con los consejos que aquí te ofrecemos, ya no sufrirás nunca más.

Las ventanas son un desafío por sí mismas para higienizarlas. De por sí, dejar los cristales transparentes y sin ninguna marca es un asunto complejo. Pero además, se suma la dificultad de que por sus características los rieles pueden esconder mucha tierra e incluso hojas y otros pequeños objetos indeseados.

Si has intentado limpiar este lugar probablemente te hayas frustrado tras hacerlo con diferentes herramientas y no tener los resultados que tanto deseabas. Es que la aspiradora no arrastra consigo todas las partículas y la rejilla, si bien es muy útil, no alcanza los pequeños rincones.

Aprende cómo limpiar los rieles de tus ventanas

Fuente: Pinterest

Hazlo tu mismo: deja tus rieles impecables

Si lo antes mencionado refleja una situación cotidiana en tu rutina de limpieza hogareña, no te preocupes, a partir de ahora ya no sufrirás más. Con un solo artículo de cocina, que de seguro tienes en tu hogar, podrás dejar los rieles de la ventana impecables. A través de un reel de Instagram, el influencer @soyamodecasa, explica cómo dar fin a la suciedad.

Para hacerlo, el joven utiliza una esponja de cocina y un fibrón. El primer paso implica ubicar la esponja sobre el riel y marcarla con la fibra sobre las líneas que separan las diferentes partes del riel y que queremos limpiar. Una vez hecho esto, con una cuchilla corta sobre ellas lo suficiente como para que pueda tocar la totalidad del área a tratar.

Posteriormente pasa la esponja sobre la ventana y arrastra la suciedad que ha quedado en ella. Enjuaga y vuelve a pasarla, de ser necesario, hasta limpiar por completo esta zona.

En el caso de que las ventanas estén muy sucias, el influencer sugirió ir más allá: “desmonta las ventanas, espolvorea los rieles con bicarbonato, rocíalos con vinagre y pasa un cepillo de dientes”. Luego, recomendó, vierte agua para que la suciedad corra. Finalmente, seca y vuelve a armar tu ventana. ¡Tus rieles estarán como nuevos con este consejo!