Orlando Bloom homenajeó a Lady Di con un conmovedor mensaje

Diana, princesa de Gales, también conocida como Lady Di, fue la primera esposa de Carlos de Gales, heredero de la Corona británica, con quien tuvo dos hijos, William y Harry. Como princesa de Gales, Diana fue sumamente querida logrando ser celebrada en los medios de comunicación por su enfoque poco convencional del trabajo de caridad. Es debido a su gran dulzura y humildad que Orlando Bloom ha decidido homenajearla.

Por su parte, Orlando Bloom es un reconocido actor británico quien es comúnmente conocido por sus papeles protagonistas en la saga de “El Señor de los Anillos”, y en “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”. Además de ello, Bloom fue nombrado “Embajador de buena voluntad de Unicef”, quizás este lazo de caridad es el que lo une a Lady Di.

La princesa Diana se convirtió en todo un icono debido a su vida, obra e inesperada muerte en un accidente de tráfico. Es por esto que es considerada, la mujer más famosa y fotografiada del mundo en aquella época. Sin dudas Lady Di ha sido de gran inspiración y admiración para muchos como Orlando quien través de su cuenta de Instagram compartió un icónico y famoso video de la princesa Diana.

En dicho video se puede ver a Lady Di demostrando cuento amaba a sus hijos sin importar los protocolos de la corona real. El filme compartido por Bloom enseña aquella oportunidad en que la princesa, sin importar las reglas y normas de la realeza acudió a una competencias en la escuela de su hijo mayor, del príncipe William. En esta competencia, las madres debían correr una carrera entre ellas por sus hijos.

Imagen: Instagram Orlando Bloom

Fue así que Lady Di, lejos de mantenerse al margen por los protocolos, decidió adoptar por completo su rol de madre para hacer feliz a su hijo con la intención de que se sienta como cualquier otra niño del mundo. Finalmente la princesa corrió con toda emoción la carrera de madres sin importar que llevara un vestido puesto el cual dejó ver sus piernas al correr. Orlando Bloom compartió este video en Instagram con motivo de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. En su publicación el actor manifestó su admiración y respeto hacia Lady Di al escribir “No son las olimpiadas pero amo a esta rompe reglas”.