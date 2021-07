Flor Peña muestra cómo debe llevarse puesto un minivestido animal print esta temporada

Florencia Peña explicó la razón por la que se junto en la quinta de Olivos el año pasado con el presidente Alberto Fernández. En medio del escándalo que se generó en los medios de comunicación y en las redes sociales por las múltiples visitas a la residencia de Olivos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, la actriz dio su testimonio al sitio “Clarín”: “Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores"

“Estábamos desesperados en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar y los canales no repetían nada. Yo no tengo nada que ocultar” agregó Florencia.

Este viernes, Florencia Peña publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la exprotagonista de “Poné a Francella” desplegando toda su belleza posando en el set del programa “Flor de Equipo”. La blonda lució un minivestido animal print, un blazer de color negro, una gran sonrisa en su rostro, su cabello recogido, sandalias negras y un delicado make up.

“Viernes vestida con @actitudfdeflor! ?? #FlorDeEquipo” fue el simple y promocional texto que eligió Peña de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 16 mil corazones. La comediante recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles followers en esta publicación.