Así de bella está Elizabeth Hurley a sus 56 años

Elizabeth Hurley es una de las mujeres más despampanantes de la industria del séptimo arte. La actriz y modelo británica de 56 año reveló hace un tiempo uno de sus secretos para mantener una piel joven.

“Lo único que juro es la crema hidratante, y mucha”, "Hidrataré mi cara unas seis veces al día y mi cuello unas 10 veces al día. Aplícalo ligeramente sobre tu cara y al instante te hace brillar" y “Creo que he tenido suerte porque he estado en la empresa durante 24 años, por lo que he tenido productos realmente buenos al alcance de la mano, y utilizo muchos de ellos” fueron algunos de los consejos que dio Elizabeth al sitio “Yahoo Lifestyle”.

En las últimas horas, Hurley publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza ante la cámara. La oriunda de Basingstoke, Reino Unido lució un mono de color negro con un estampado de hojas. La también diseñadora de moda complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Hip hip hurra, TGIF” fue el sencillo y corto texto que eligió Elizabeth Hurley de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Elizabeth Hurley

Como era de esperarse este posteo que tiene principal protagonista a ex pareja de Hugh Grant se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 32 mil corazones. Además, la protagonista de “Austin Powers: El espía seductor" recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su escultural figura y su outfit de parte de sus más fieles seguidores.