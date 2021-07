Sofía Jujuy Jiménez enseña sus encantos en las redes y enamora con su belleza natural

Sofía Jujuy Jiménez la chica que conocimos cuando co-conducía con el "Pelado López", cuyo verdadero nombre es Guillermo López, ambos mantuvieron una relación amorosa desde 2013 hasta fines de 2017. Fue justamente Guillermo quien le puso Jujuy Jiménez cuando hacían juntos el programa “Lo sabe, no lo sabe”.

Sofía Jujuy Jiménez ha posteado una foto en Instagram en la cual podemos apreciar toda la belleza y armonía de su cuerpo dejando poco a la imaginación. La modelo se caracteriza por una simpatía sin igual y una gran sencillez, cosa que podemos apreciar cada vez que hace alguna declaración o cuando es interrogada por Marcelo Tinelli.

En estos momentos forma parte del programa de Marcelo Tinelli "Showmatch" con el formato “La academia” en reemplazo del ya clásico “Bailando”. Por estos días se ha escuchado que la modelo habría tenido algún contratiempo.

Tal parece que Sofía está lesionada, en las últimas horas habría presentado mucho malestar y tuvo que hacerse un control. Tras una consulta con un especialista, la figura de la competencia que conduce Marcelo Tinelli confirmó que se fracturó una costilla y no podrá continuar en el certamen hasta recuperarse de sus dolencias físicas del todo.

Es por ello que Sofía Jujuy Jiménez dijo: "Acabo de salir del médico y me dijeron que tengo fracturada la costilla. No es grave, pero ahora entiendo por qué tenía tanto dolor. No debería haber bailado ayer. Pensé que era un desgarro o algo del músculo. Vamos a ver qué me dice el kinesiólogo y cómo sigo. Va a estar todo bien porque sé que no es grave, aunque me duele mucho".

Imagen: Instagram Sofía Jiménes

Por el momento no sabemos cómo será el futuro de Sofía Jujuy Jiménez, quien ostenta el sorprendente número de 1.6 millones de seguidores en Instagram. Lo que sí sabemos es que tendrá que hacer reposo, tomar analgésicos para el dolor y seguir con las indicaciones de los médicos. Por esa razón, en el próximo ritmo tendrá un reemplazo. Aún no se conoció qué famosa ocupará su lugar.