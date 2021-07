Romina Malaspina deslumbró con su hermosura frente al espejo

La presentadora y modelo Romina Malaspina no perdió la sana costumbre de publicar deslumbrantes fotos en sus redes sociales. La joven de 27 años perdió algo de su exposición pública al alejarse del noticiero de Canal 26, pero sigue en boca de todos debido, principalmente a su actividad en Instagram.

El jueves, Romina salió "con los tapones de punta", y sorprendió al subir una foto particularmente reveladora, que deslumbró a todos debido a su particular belleza. No estamos exagerando: en una hora la publicación alcanzó más de 100 mil "me gusta", y otros tantos comentarios de fanáticos que no daban crédito a sus ojos.

La imagen muestra a Romina Malaspina frente al espejo, con la mirada clavada en el horizonte. Su atuendo es lo que más llama la atención, ya que se trata, aparentemente, de un traje de baño blanco y negro muy ceñido al cuerpo. Es decir, una publicación hecha a medida de su público.

A pesar de la fuerte foto, el mensaje que acompañó la publicación de Instagram fue de introspección y esperanza. "Así que vente, olvida el pasado que el futuro lo tienes de frente". La frase no proviene de un tratado profundo sobre los vaivenes de la vida, sino de la canción Volando, que se popularizó cuando su autor, Mora, hizo un remix junto a Bad Bunny.

Malaspina conquistó a sus seguidores en sus redes. Foto: Instagram (@romimalaspina)

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar. Emojis de corazones, bombas y fuegos inundaron la publicación, y tanto hombres como mujeres destacaron la impactante belleza de la marplatense. Esta actividad en redes sociales hace que Malaspina no pierda relevancia, y pueda soñar con grandes proyectos.

Uno de ellos es aparecer en una nueva temporada del programa de cocina MasterChef Celebrity. Según comentó en una entrevista radial, le gustaría estar en la tercera entrega del reality, y adelantó que ya está estudiando para destacarse. "Aprendí mucho a hacer recetas fitness, dulces y saladas", dijo.