No lo puede ver: conoce el horrible tatuaje de Ben Affleck que Jennifer Lopez detesta

Jennifer Lopez, comúnmente conocida como J.Lo, actriz, cantante, bailarina, compositora y productora discográfica ha revelado lo que más odia de su pareja. Es así que la también diseñadora de modas, empresaria y coreógrafa ha hablado sobre Ben Affleck y aquella parte de su cuerpo que no es de su agrado.

Por su parte Ben Affleck, es un actor, director, productor y guionista estadounidense. El mismo ganó mayor notoriedad dentro de la industria del cine tras protagonizar y escribir el guion de “Good Will Hunting” en 1997. Gracias a esta película el director obtuvo la aclamación crítica y un premio Óscar al “Mejor guion original”. Lopez y Affleck quienes se comprometieron en noviembre de 2002 y cancelaron su boda a tan solo días de su celebración, han decido darse una segunda oportunidad aunque tal vez algunas viejas costumbres puedan dificultar la relación.

Si bien la pareja de Jennifer Lopez y Ben terminó su relación en enero de 2004, recientemente su amor ha renacido luego de la ruptura de la cantante con Alex Rodriguez. Sin embargo aún hay algunas cosas de Affleck que Lopez no soporta particularmente se refiere a una parte del cuerpo del actor.

Es así que lo que más odia Jennifer de Ben es uno de sus tatuajes, el cual es muy llamativo. El tatuaje es aquél que el actor decidió hacerse en el año 2015 cuando estaba en medio del proceso de su divorcio de Jennifer Garner. El dibujo es una colorida ave fénix la cual le cubre la mayor parte de su espalda.

Imagen: Elle

Por su parte Jennifer Lopez ha declarado que el tatuaje le parecía demasiado colorido y llamativo. Al respecto la cantante afirmó "Le preguntaría en qué estaba pensando. Son muchos colores. Siempre se hace tatuajes demasiado coloridos. Deberían ser... mejores". No obstante al parecer la artista no sería la única que detesta el tatuaje de Ben ya que su ex esposa, Jennifer Garner ha dejado en claro su desprecio hacia este: “¿Se supone que yo soy las cenizas de las que renace?”, dijo sarcásticamente debido a que el tatuaje hacía referencia al cambio en la vida de Affleck luego de divorciarse de Garner.