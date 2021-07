Jugo detox: Kendall Jenner comparte la receta secreta para su figura de modelo

Kendall Jenner, es una reconocida modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense. La bella modelo ha decidido revelar su receta secreta para mantener su envidiable figura.

Si bien el nombre de Kendall es conocido por formar parte del clan Kardashian Jenner en su propio reality “Keeping Up with the Kardashians” el cual protagoniza junto a su familia, lo cierto es que la celebridad ha logrado hacer su propio camino. La carrera como modelo de Jenner inició a sus tan solo 14 años al firmar con una reconocida agencia de modelos. Desde allí en más la hermana de Kim Kardashian se hizo mundialmente famosa por sus pasarelas.

El primer trabajo oficial de Kendall Jenner fue para la popular marca “Forever 21”, luego de ello logró ser parte de la revista “Teen Vogue”. Finalmente, su debut como modelo de pasarela llegó en el año 2011, durante la "Semana de la Moda" de Nueva York. Es así que la hermana de Kim ha logrado desfilar en distintas pasarelas alrededor del mundo. Además de ello, en el año 2017 Kendall se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, con ganancias de 22 millones de dólares.

Es por ello que la receta del jugo secreto de la modelo es una de las más codiciadas. El jugo de Kendall está totalmente compuesto por ingredientes naturales y sumamente accesibles. Entre sus propiedades se destacan la de ser un depurador del sistema digestivo, ayudar con el estreñimiento, brindar energía y desinflamar el estómago.

Imagen: Instagram Kendall Jenner

La recte secreta de Jenner también ayuda a aliviar el dolor gástrico ya que es un jugo verde que funciona como diurético natural para mantener un cuerpo sano. Entre los ingredientes de la bebida se encuentra el jengibre, el cual contiene vitaminas, minerales y aminoácidos, por lo que ayuda a la prevención del cáncer de colon. Por otra parte la receta de la hermana de Kim Kardashian también incluye apio, vegetal cargado de potasio y sodio, que elimina el ácido úrico. El limón es el siguiente elemento esencial por ser un antioxidante y antiinflamatorio natural. Finalmente el último ingrediente es el agua ya que es importante no descuidar la hidratación para lucir una piel sana e hidratada.