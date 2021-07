Bellísima: Julieta Prandi se roba todas las miradas con su figura

Julieta Prandi protagonizó la portada de la nueva edición de revista “¡Hola! Argentina” y habló en una extensa entrevista de diversos temas. Entre ellos su separación con Claudio Contardi, con quien tuvo a sus dos hijos: Mateo y Rocco.

“Me costó mucho animarme y tuve miedo, pero no estaba dispuesta a dejarme vencer. Pasé casi la mitad de mi vida en la oscuridad y fue muy difícil salir. Tardé todo un año en aceptarme, encontrarme, dejar de llorar y por sobre todo perdonarme. Me tenía que perdonar el hecho de no haber actuado antes, de haberme dejado abatir por el miedo. Me costó entender que los otros nos lastiman cuando uno lo permite. Y cuando lo entendí, sané heridas y pude sentirme bien conmigo misma, pude empezar a disfrutar de mi trabajo, de mi familia y de volver a enamorarme” señaló Julieta.

En las últimas horas, Julieta Prandi compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la blonda posando con distintos looks para una producción profesional de fotos destinada a la revista “¡Hola! Argentina”. La ex conductora de “Gracias por venir, gracias por estar” lució un elegante y largo vestido de color verde, con un pronunciado escote. La también actriz complementó su look con el cabello recogido y un delicado make up.

Fuente: Instagram Julieta Prandi

“Gracias @holaarg por esta tapa espléndida. Disfruté mucho de hacerla” fue el sencillo y promocional texto que eligió Prandi para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Julieta Prandi

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Emanuel Ortega se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 6 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores, hacia sus looks y su esbelta figura física.