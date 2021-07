Al ritmo de Camilo: Jesica Cirio presumió su gran figura

Jesica Cirio continúa enamorando a sus millones de followers no solo por sus tips de belleza, sus rutinas de ejercicio físico y de comidas saludables, sino también por su espectacular belleza y movimientos de bailes. A sus 36 años de edad, modelo y presentadora de televisión sigue dejando con la boca abierta a más de uno.

Hace unas horas, Jesica compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En el mismo se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza para una producción profesional para una reconocida marca de complemento de alimentación. La presentadora de televisión lució un top de color negro y un minishort negro. Además, la también vedette complementó su look con su largo cabello suelto y delicado make up.

“Hoy me levante de muy buen humor y con mucha energía! Ustedes saben que amo hacer actividad física pero siempre tiene que estar acompañada de una buena alimentación para ver resultados reales, es un 70% alimentación, un 30% de entrenamiento y un buen descanso. Por eso siempre complemento mi alimentación con proteína vegetal ?? de @ampkproteinok que es riquísima y me ayuda a alcanzar la cantidad de proteína recomendada por mi nutricionista. No te olvides de visitar a un profesional para conocer cuál es tu dosis ideal!” fue la primera parte del promocional texto que eligió Jesica Cirio de epígrafe para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita.

Jesica eligió la canción “Millones” del músico y cantautor colombiano Camilo para acompañar su viral videoclip en la popular plataforma. Este hit ya cuenta con más de 66 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Martín Insaurralde se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 24 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su magnífica figura física.