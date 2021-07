Zharick León no estará en 'Pasión de Gavilanes 2' y este es el motivo

Casi 20 años han pasado desde que Pasión de gavilanes salió al aire por primera vez en Canal Caracol. En aquél entonces fue un sensacional éxito que logró mantenerse hasta la actualidad. Hoy continúa siendo una de las tiras más elegidas por el público en Netflix. Creada por Julio Jiménez gira entorno a la historia de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo y se ganó el corazón de millones de personas.

Por este motivo, no es extraño que haya mucha gente esperando ansiosa el estreno de la segunda temporada. Si bien ya está confirmada la presencia de varios de los actores de la telenovela original, hay algunos que aún no han sido convocados o que simplemente han rechazado participar en esta entrega por diversos motivos.

Una de las que no estará en el show es Zharick León, quien le dio vida a la simpática cantante Rosario Montes, la eterna rival de Sarita Elizondo. Según fuentes directas del programa, la actriz no continuará en el melodrama debido a que su música no formará parte de la producción. Se rumorea que las canciones que sonarán serán del género del reggaetón. Esto ha causado gran descontento en muchos de los fans ya que las melodías de la actriz y cantante eran una marca registrada de la tira.

Otra de las bajas de esta segunda temporada es la de la actriz Lady Noriega, quien le daba vida a Pepita. Tampoco estará Ana Lucía Dominguez, quien interpretó a Libia Reyes. A ellas también se suma Michel Brown, el actor que le dio vida a Franco Reyes.

Zharick León en Pasión de Gavilanes

"Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo", reveló Telemundo sobre el lanzamiento de la segunda entrega de la exitosa tira de habla hispana realizada en Colombia.