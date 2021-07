Sin harina: prepara unas tortitas de espinacas para tus meriendas ¡en 2 pasos!

Si te gusta acompañar tu infusión con algo rico, saludable y liviano ¡esta puede ser tu nueva receta favorita! Las tortitas de espinacas combinan a la perfección con un poco de queso crema, miel y frutos secos. Pero las combinaciones son infinitas, puedes servirlo dulce o salado. ¡Dependerá de tus gustos y recursos en casa!

Las tortitas de espinacas serán sin gluten, no quiere decir que sea apto para celíacos. Para corroborar que no contiene ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno es con un sello que lo certifica. Recuerda tener una sartén antiadherente para la cocción de las tortitas y así no necesitarás más que pintar la superficie con un poquito de aceite. Apunta el resto de los detalles ¡buen provecho!

Ingredientes:

100 gramos de harina de almendras

100 gramos de harina de arroz

100 gramos de espinacas cocidas y escurridas

2 huevos

1 taza de leche

1 pizca de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

Tortitas de espinaca, una delicia para las meriendas

Procedimiento:

Cascamos los huevos por separado y checamos que estén bien, luego en la licuadora colocamos el resto de los ingredientes. Procesamos hasta que quede bien uniforme y homogénea la mezcla. Si nos gustan más livianas las tortitas le podemos agregar un poco de leche.

Luego preparamos la sartén y un cucharón, colocamos materia grasa y cocinamos de ambos lados.

Servimos con los ingredientes que más nos gusten ¡y qué disfrutes de esta receta!

