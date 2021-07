Carmen Villalobos enseña cómo lucir espléndida con un estampado floreado

Carmen Villalobos genera un gran revuelo en la red cada vez que comparte nuevo contenido. En su cuenta de Instagram, tiene más de 17 millones de seguidores que llenan sus publicaciones de 'me gusta' y mensajes. Recientemente el comentario de un internauta generó agitación en la web.

"Wow, estás ya viejita", le redactó un usuario. Ella, sin ánimo de generar una discusión, le respondió: "¿Te parece? Pues todos nos vamos a poner viejitos. Nada que hacer. Abrazos".

Sin embargo, sus fans no dejaron pasar el mensaje y salieron a defenderla. "¿Vieja? Pues excellent. No olvides nunca cuántos años tiene el sol y nunca deja de brillar. Hay que desearle al señor que un día encuentre felicidad", escribió uno. Otro, agregó: "Si estar viejita es estar así, quiero envejecer pero ¡Ya!...¡Eres estupenda, Regia! lo años no pasan por ti!".

Ahora, nuevamente Villalobos sorprendió en la red y esta vez lo hizo con una hermosa postal. "Hoy comienzo mi día con la mejor actitud", expresó junto a la fotografía en la que se la ve espléndida luciendo un hermoso vestido con un estampado floreado.

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en aparecer. "Eres una mujer digna de admirar, he aprendido muchas cosas de ti, esa disciplina, tu actitud en todo momento, gracias", "Eres hermosa", "Divina", "Como siempre la mejor energía", "Diosa" y "Tu siempre tan perfecta", son algunos de los halagos que le dejaron.