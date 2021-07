La fuerte confesión de Chano Charpentier sobre las drogas que hizo pocas semanas atrás

Chano Moreno Charpertier continúa internado en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi luego de haber sido baleado en su domicilio por un efectivo policial en un confuso episodio durante la madrugada de este lunes. En las primeras versiones que circularon, se dijo que el cantante atacó al uniformado con un cuchillo tras agredir a su madre durante un brote psicótico producido por el consumo de drogas.

Tal como reveló el periodista Guillermo Lobo en TN, tras realizarle un análisis de orina al músico, se detectaron cannabinoides (marihuana) y cocaína. Las pericias toxicológicas se realizaron de esta manera porque tomar una muestra de sangre se volvió prácticamente imposible, debido a la operación de urgencia que debieron realizarle y por las transfusiones que recibió.

Pocas semanas atrás, el cantante había hablado sobre el consumo de drogas con sus fanáticos en Twitter. Un seguidor le consultó: "¿No te metés cocaína Chano? Eso es muy de rockstar". Sin vueltas, el ex líder de Tan Biónica, confesó: "No, hace mal y se mueren casi todos los que la toman".

Sobre su lucha por dejar las drogas, hace un tiempo, el músico expresó en una entrevista con Clarín: "La noche, con drogas la paso mal. Es mi mensaje para el mundo. La noche con falopa, a mí me hizo muy mal. Me hizo estar re solo. Me hizo perder oportunidades de mujeres. De proyectos de familia. De minas que me dijeron 'qué b**** fuiste'. Y asumo que la hice mal. Mi mensaje para el mundo es ese".