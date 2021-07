Flor Peña presume su figura con un precioso conjunto rojo y le llueven halagos

Desde que se enteraron que iban a ser padres, Florencia Peña y Marley desearon que sus hijos tuvieran una amistad tan fuerte como la que tienen ellos. Sin embargo, a pesar de sus reiterados intentos, Felipe y Mirko no logran ser buenos compañeros de juegos.

"No hay onda, pobrecitos. Estamos intentando que la haya. No me ayuda mucho que Marley tenga tantos juguetes", señaló, entre risas, la actriz en diálogo con Implacables. "La verdad es que con Marley somos amigos desde hace casi 20 años y nos causa mucha gracia porque es típico de nuestra amistad tener dos hijos que nacieron en el mismo momento y no tienen onda", agregó.

Además, Peña reveló que tiene intención de retomar sus visitas frecuentes a la casa del conductor de La Voz Argentina que se vieron interrumpidas debido a las restricciones de la pandemia. "Estábamos hablando de que tenemos que volver a juntarlos porque por la vida y los compromisos no se ven tanto, pero ahora se van a ver un poco más", expresó.

Peña es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en las redes sociales. Allí suele compartir divertido contenido con su pequeño y también, presumir los hermosos looks que elige para salir en la pantalla chica. Ahora, la conductora de Flor de Equipo subió una serie de postales a Instagram que se llenaron de halagos.

Flor Peña

"Lunes pasión", escribió junto a las fotografías en las que se la ve con un precioso conjunto rojo. "Hermosa como siempre", "Preciosa", "Bella", "Estás muy linda con ese color", "Diosa" y "Qué divina", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en el posteo.