Nati Jota sube la temperatura en traje de baño desde Playa del Carmen

Nati Jota es una de las figuras argentinas que más activa se encuentra en el mundo virtual. Hoy, se encuentra de vacaciones y no deja sorprender a sus fans de Instagram con el increíble contenido que comparte. La joven de 27 años deslumbra con su belleza y más de uno queda obnubilado al verla.

Ahora, desde Playa del Carmen, Nati posó para la cámara con un hermoso traje de baño y recibió cientos de halagos. "Bueno sin palabras saben. Amo los mil celestes. El cielo, varios azules del mar, la pile (que acá le dicen alberca)", comenzó diciendo en la publicación.

Y continuó: "Extraño mucho Argentina de todos modos. Vuelvo pronto. Muchos me preguntan qué hago aquí, la realidad es que cuando armé mi viaje, todavía salíamos en 'Nadie dice nada' desde nuestras casas, entonces decidí hacerlo desde lugares, que daba igual. Ahora está el estudio y estoy re manija".

"Visité a mi hermana en Chicago, ahora a mi tío acá en México, la verdad que estoy muy plena. Los quiero mucho a ustedes, gracias por acompañarme siempre, real", cerró.

El posteo recibió miles de 'me gusta' y cientos de comentarios. "No veo la hora de verte en el estudio. Te amamos", "Gracias a vos voy conociendo lugares ya que yo laburo todo el año y no puedo ir ni a la esquina", "Eres lo mejor rubia", "Divina", "Hermosa chica" y "Te estamos esperando", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.