Eleazar Gómez cancelado: México le cierra las puertas al actor por su conducta en el pasado

Eleazar Gómez busca encauzar su vida luego de haber salido de prisión por violencia de género. Pero el actor y cantante no puede desprenderse de su pasado, y los usuarios en las redes sociales rechazan a todos los canales de televisión que lo tienen invitado, motivo por el que no se sabe si lanzará su disco "Desde Cero" en un escenario.

En noviembre del 2020, el artista mexicano de 35 años fue condenado a meses de prisión por haber agredido a su exnovia, la modelo peruana Tefi Valenzuela, quien indicó que Gómez la quiso estrangular. El juez lo sentenció bajo la carátula de violencia familiar equiparada y lo enviaron al Reclusorio Norte de Ciudad de México.

La libertad condicional

En marzo pasado, Eleazar Gómez se declaró culpable y el juez le otorgó la libertad condicional, por lo que deberá cumplir una serie de condiciones durante tres años. El actor salió de prisión, mientras que Valenzuela se defendió entre lágrimas por la resolución y volvió a pedir justicia por la brutal golpiza.

"Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado, lo justo es que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público, porque yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa", comenzó explicando Tefi.

Pero no se quedó solo con eso sino que continuó agregando motivos: "Por lo que su hermana habló mal de mí, por lo que su prima habló mal de mí, porque su abogado trató de decir que estoy recibiendo dinero con entrevistas y son mentiras, porque hasta el día de hoy no he recibido ni un peso de esto y no me interesa", terminó de sentenciar durante la audiencia.

Eleazar Gómez: cancelado en México

La libertad condicional incentivó a Eleazar Gómez a retomar su vida y una de sus proyectos es lanzarse como cantante. De esta manera lanzó su sencillo "De Cero", que habla sobre un crecimiento personal, ir en busca de nuevos caminos y todo lo que aprendió a lo largo de su vida.

Para promocionarlo lo invitaron al programa "Hoy", pero la respuesta de la gente fue negativa al punto que hoy ningún canal lo quiere en sus estudios y hasta tuvo que desactivar los comentarios en su perfil de Instagram. Incluso, el público arremetió contra "Hoy" por haberlo invitado al piso.

"Quieren rating con un maltratador", "Ay no puedo creer que le den micrófono a este tipo" y "Me lo voy a perder, nada que tenga que ver con un FEMINICIDA debería ser promovido ni apoyado" fueron algunos de los comentarios que pueden leer en la cuenta oficial de Instagram de "Hoy"

Hasta el momento, las productoras teatrales también se negaron a ofrecerle un contrato porque muchas mujeres se niegan a trabajar con él. Para Eleazar, la prisión fue un aprendizaje y todo lo que ocurrió fue una manera para que pueda crecer espiritualmente, sin embargo tanto Valenzuela como el público quieren que cumpla la condena que le corresponde.

¿Crees que Eleazar merece una segunda oportunidad?