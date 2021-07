Cómo actuar si te encuentras con un avispero en tu casa o jardín

Pocos insectos provocan tanto miedo como las avispas. Con la llegada de las altas temperaturas, su aparición es cada vez más abundante y en muchas ocasiones, descubrimos nidos de avispas alojados en nuestras ventanas o balcones. Si es tu caso, te contamos cómo puedes quitar el avispero.

Las avispas suelen hacer sus nidos en rincones protegidos, pero de fácil acceso, como cavidades en las paredes o debajo de las tejas y cerca de zonas de agua, como fuentes o piscinas.

El lugar lo elige la avispa reina, la cual comienza a fabricar el avispero con material vegetal masticado, lo que le brinda ese color blanquecino y amarronado tan característico. En esta fase, el tamaño del avispero suele alcanzar el de una pelota de golf. Pero, cuidado, porque en cuanto las obreras se ponen a trabajar, la construcción puede llegar a tener el tamaño de una pelota de fútbol, e incluso mayor, lo que agrava aún más el problema.

Por eso es muy importante que, si ves avispas pululando por tu casa, trates de averiguar hacia donde van. Durante el día, suelen estar fuera recolectando, pero a media tarde regresan, momento en el que puedes seguir su vuelo y encontrar el avispero. Cuanto antes lo localices, más fácil será quitarlo.

Ante todo, ¡precaución!

La picadura de la avispa está catalogada como una de las diez más dolorosas del mundo, según el índice Schmidt. Pero, además de dolorosa, es muy peligrosa, sobre todo para aquellos que tienen alergia a la misma.

¿Cómo quitar un avispero?

Seas alérgico o no, lo aconsejable es que contrates los servicios de una empresa experta en control de plagas. Pero si decides eliminarlo tú mismo, hay ciertas prácticas que debes evitar a toda costa: no le prendas fuego, no lo golpees, no uses insecticidas que no sean específicos contra avispas y no eches agua.

Con estas acciones no solo no conseguirás tu objetivo, sino que harás que se pongan nerviosas y ataquen.

Antes de quitarlo, debes seguir unos consejos básicos:

Protégete con ropa adecuada, lo suficientemente gruesa como para evitar que te piquen. Ponte ropa de manga larga y métela por dentro de los calcetines y los guantes, y tapa bien el cuello y la cabeza, sin olvidarte de los ojos. Debe ser como un escudo donde no haya ni una sola fisura.

Hazlo al anochecer, que es cuando las avispas están menos activas. Y no uses linternas, cuando más oscuro, mejor.

Planifica tu huida, una salida por la que puedas escapar si el plan no sale bien.

Para quitar el avispero, puedes seguir alguna de estas opciones:

Humo

Esta técnica solo se puede hacer en el exterior, por razones obvias.

Para ello, haz una antorcha o similar que desprenda humo denso (puedes usar un periódico enrollado y empapar la punta con aceite de coche usado). Colócala cerca del nido de manera que el humo entre dentro y espera a que las avispas vayan saliendo.

Esta técnica no las mata, pero las ahuyenta, momento en el que puedes aprovechar para quitar el nido y eliminarlo.

Insecticida específico

Es importante remarcar que solo se pueden usar insecticidas diseñados específicamente para avispas. Hay algunos que incluyen una cánula que permite situarse a unos cuatro metros de distancia.

Rocía el aerosol en la entrada del avispero durante diez segundos y huye del lugar inmediatamente.

Al día siguiente, si ves que sigue habiendo avispas, repite el proceso. Hazlo así hasta que estés seguro de que no queda ninguna. En tal caso, quita el avispero con un palo y pártelo por la mitad para rociar más insecticida. Finalmente, destrúyelo para que no vuelvan a instalarse.

Aspiradora

Si buscas un método más natural, este puede ser de gran utilidad.

Llena el depósito de la aspiradora con tres centímetros de jabón líquido (no sirven las aspiradoras con bolsa). Así, cuando las aspires, caerán en esta solución y morirán. Amplía el mango extensible, acércalo a la boca del nido y succiónalas con paciencia. Mucha paciencia, porque el proceso puede llevarte unas horas.

Cuando esté vacío, apaga la aspiradora y rápidamente tapa el tubo con una toalla. Déjalo así durante un tiempo, hasta que no percibas movimiento en su interior. Mientras, retira el nido y elimínalo para siempre.

Tapar el avispero

Si el avispero se encuentra dentro de una cavidad, una tubería o similar, puedes taponar la entrada. Al caer la noche, con ayuda de una espátula, aplica un poco de masilla, yeso o cemento rápido sobre los agujeros de entrada y salida.

No olvides que estas opciones, aunque eficaces, no dejan de ser peligrosas. Por eso, insistimos que lo mejor en estos casos es contratar un equipo de expertos que realicen esta tarea por ti.