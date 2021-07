Limpia a fondo las manchas de maquillaje de tu ropa favorita

Los productos de belleza pueden tener una gran cantidad de aceites, pigmentos y otras sustancias que pueden estropear por completo nuestra ropa favorita si no son tratados a tiempo. Pero no te preocupes, todo tiene una solución. Limpiarlos no te será para nada difícil si sigues estos consejos.

¿Cuántas veces encontraste el cuello de tu camisa preferida con rastros de base o manchaste con labial el suéter que te acabas de poner? Estos accidentes son más usuales de lo que piensas y, aunque tratemos de resolverlo en el momento con un poco de agua, lo único que logramos es agrandar aún más la mancha.

No permitas que tu camisa favorita se arruine con maquillaje. Foto: shutterstock

Para que esto no te vuelva a ocurrir existen algunos trucos de limpieza que deberías tener en cuenta y te salvarán de tener que cambiar todo tu vestuario minutos antes de salir de casa.

¿Cómo limpiar las manchas de maquillaje?

Regla número uno: jamás frotes.

Con este primer consejo ya asimilado ahora podemos profundizar. Algunos maquillajes saldrán simplemente lavando la prenda en el lavarropa. Pero, si no cuentas con el tiempo necesario puedes intentar eliminarla usando un tónico desmaquillante que no tenga aceite.

Solo coloca un poco del líquido en un algodón y realiza unos golpes suaves hasta que se quite.

Para los productos a base de aceite, la mejor opción es usar jabón para la vajilla. Procura siempre enjuagar bien la zona que lavaste y no apliques calor para secarla.

Limpia por completo las manchas de maquillaje con estos trucos. Foto: iStock

El bicarbonato siempre es un aliado en este tipo de problemas ya que es muy eficiente para absorber y neutralizar la grasa. Has una pasta con un poco de agua y colócala sobre la mancha, después enjuaga y seca.

En caso de manchas resistentes, como los cuellos de camisas con rastros de base, estos inevitablemente requerirán de un buen lavado y de un proceso previo para blanquear la prenda. El vinagre es muy efectivo, solo deberás colocar una taza de este líquido en un recipiente amplio con agua caliente y sumergirla durante algunas horas. Luego, se lava normalmente.