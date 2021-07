Consejo: tres trucos para limpiar espejos sin dejar residuos

Asear la casa puede ser una actividad relajante. Pero ese placer puede desaparecer si al limpiar no queda todo perfecto. Es el caso de los espejos, que suelen quedar con residuos a pesar de que se utilicen productos especiales. Sin embargo, no debes preocuparte, hay una técnica para que esto no suceda nunca más.

La higiene de los espejos guarda cierta complejidad porque, aunque se utilicen productos fabricados especialmente para hacerlo, suelen quedar marcas o pequeños residuos indeseados.

Fuente: pexels

A pesar de que se empeñe mucho esfuerzo en dejarlos bien, no siempre lo logramos. Eso puede provocar frustración y con ello, menos ganas de limpiar. Pero no te preocupes, hay una alternativa para dejarlos perfectos sin importar en qué lugar de la casa se ubiquen.

Tres trucos para dejar tus espejos perfectos

Hay tres claves que pueden ayudarte a que tus espejos vuelvan a brillar a pleno. Lo primero, es utilizar un buen limpiador. Para ello puedes mezclar mismas cantidades de agua y vinagre en un pulverizador y con ello rociar la superficie.

Fuente: pexels

Posteriormente, al momento de secar esto y quitar las manchas, se necesita un elemento esencial que vaya bien con la tarea. Generalmente los paños de algodón son muy útiles pero dejan residuos. De igual modo, al limpiar el papel tissue deja pelusas. En conclusión, lo mejor para estos casos es que utilices un paño de microfibra o papel de diario.

Si una vez hecho esto siguen quedando restos indeseados, puedes finalizar pasando un paño de microfibra seco para darle una terminación perfecta. ¡Y listo! Ya tienes tus espejos relucientes.