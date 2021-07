Laura Bozzo vs. Eleazar Gómez: karma, violencia y debate

Eleazar Gómez fue protagonista de un escándalo que sorprendió al público y a los integrantes del mundo del espectáculo. El actor de Televisa tuvo que ser encarcelado tras haber golpeado e intentado asfixiar a Tefi Valenzuela, quien era su novia en aquel entonces.

Además de contar con la denuncia de Tefi, Eleazar Gómez también fue acusado por otras ex parejas, quienes también aseguran que el actor ejerció violencia sobre ellas. Hace muy poco el actor reapareció en televisión y se mostró arrepentido de sus errores.

Tras dichas declaraciones, hay personas que debaten en darle una segunda oportunidad al actor. Sin embargo, Laura Bozzo tiene muy en claro que Eleazar Gómez debe pagar las consecuencias de lo que hizo.

Laura Bozzo vs Eleazar Gómez

"Todo en esta vida es karma", declaró Laura Bozzo cuando le consultaron sobre Eleazar Gómez y el escándalo sobre violencia que protagonizó. Tras dicha frase, la conductora recalcó que igualmente no le desea el mal a nadie.

Sin embargo, Laura Bozzo cree que ni Eleazar Gómez ni nadie pueden comenzar desde cero. Según la conductora, todas las personas cargamos con todo lo que hicimos en el pasado, ya sea lo bueno y lo malo.

Por esta misma razón, Laura Bozzo desea que Eleazar Gómez no olvide dicho pasado y que se lo grabe bastante en su memoria, ya que ese tipo de soberbia nunca nos conduce a un buen lugar.

"Yo no voy a pretender ignorar, porque de los errores se aprende más que cualquier cosa", aclaró la conductora sobre el tema. Y ante la pregunta de si trabajaría junto a Eleazar, Laura reveló que no, ya que no tienen nada en común.Por su parte, Eleazar Gómez decidió mostrarse arrepentido tras el escándalo por violencia de género. El actor siente que está saliendo de este momento oscuro con mucho amor y cariño. "Soy un hombre de fe, entonces tengo fe de que las cosas van bien", reflexionó.

¿Qué opinas acerca de este escándalo?