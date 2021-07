El jersey de Sebastián Yatra que cuesta más de 6 mil pesos y podrías tener hoy mismo

En marzo de 2019, el cantante colombiano Sebastián Yatra lanzó Yatra Merch, una línea de indumentaria disponible en su sitio web para que todos los fanáticos puedan adquirir la ropa que él utiliza. El artista se inspiró en el baloncesto y sus canciones para diseñar buzos grandes y camisetas sin mangas.



"Ya está disponible!! Yatra Merch!! Que felicidad poder compartir este proyecto con ustedes!! ingresen ya a la web y revisen todo lo que hay! De verdad que está increíble!!!" escribió en un tuit, y ese mismo día sus fanáticos hicieron compras en el sitio, que actualmente solo tiene tienda online.



Yatra Merch es la marca del artista. Fuente: Instagram @sebastianyatra

El jersey de Sebastián Yatra que todos quieren

Una de las mayores ventas las tiene un jersey rojo con el número 1 y la leyenda "Chica ideal", inspirado en la canción que compuso junto al cantante puertorriqueño Guaynaa. Está disponible en S, M, L y XL a un precio de $6.818 colombianos, pero se pueden sumar impuestos dependiendo hacia dónde sea el envío.



Jersey "Chica ideal". Fuente: sitio Yatra Merch.

Este jersey se puede combinar con algunas prendas de su colección. El buzo corto "Chica ideal" con el número 1 tiene un precio de $4.867 colombianos, pero quienes prefieran combinarlo con otros estilos pueden optar por el buzo gris "CH.I RMX" a $4.779 colombianos o el buzo negro "Pareja del año" por $4.867 colombianos.



En la tienda Yantra Merch también se puede encontrar buzos con capucha como los modelos "NHNM" o "Love" a $4.389 colombianos y las camisetas tienen todas el mismo precio: $3.121 colombianos y hay varios modelos como con el logo "yatra yatra" en amarillo y la frase "Tengo la camisa abierta".



"Chica ideal", el nombre de este artículo, hecho 100% de algodón. Fuente: sitio Yatra Merch

Los artículos también cuentan con gorras y fundas de celulares, con diseños que abarcan toda su trayectoria musical. "Siempre trabajo con marcas con las que tenga afinidad. Cuido mucho las letras de mi música y busco ser honesto a la hora de salir a vender un producto, porque si es algo que no encaja con mi esencia, a largo plazo eso no va a funcionar", contó en una entrevista con Forbes.



Y sobre ser jefe de su marca agregó: "Me gusta escuchar. Ser un líder que tiene muchos copilotos y a la hora de tomar las decisiones, me toca hacerlo a mí, pero recibo opiniones. No soy mucho de imponerme. Tomo riesgos, si nos va mal, es mi culpa, pero vamos pa’ allá".

¿Qué te parece la línea Yatra Merch?