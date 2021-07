Sol Pérez arranca la semana con un precioso top desabrochado y le llueven los halagos

Meses atrás, Sol Pérez quedó en el ojo de la tormenta luego de que se la culpara de contagiar a Carmen Barbieri de covid-19. Ambas estaban seleccionadas para participar de la segunda temporada de MasterChef Celebrity y fue en la previa de las grabaciones del reality culinario donde se produjo el contagio.

El cuadro de la mamá de Fede Bal empeoró notablemente y todas las miradas estuvieron puestas en la joven de 28 años. Ahora, la capocómica salió a hablar de lo que sucedió en el verano. "Yo podría haberme contagiado en el teatro porque cuando bajaba del vuelo me agarraban dos tipos grandotes, estaba en contacto y no trabajaba con barbijo, pero no. Sol Pérez dijo que no se sentía bien, se hizo el hisopado y dio positivo. Yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería con ella", remarcó Barbieri en LAM.

"Yo me estaba muriendo y ella se enojó, es bárbaro. Ella llamó a mi secretaria enojada porque yo dije que antes de la clase había dado negativo y no fui al teatro ese día, pero le pido disculpas y limpio su nombre, yo me contagié del aire, estaba el virus y lo agarré yo", manifestó fiel a su estilo irónico.

Buscando descontracturar un poco el clima en el piso, agregó: "No tiene nada de malo decir quién contagió a quien, nos vamos a contagiar todos. Lo que hay que hacer es vacunarse. Yo voy a ir a Miami si no me llega la segunda dosis aunque no tengo un sope, voy a vender los anillos como Pepito".

Sol Pérez

Hasta el momento, Sol no ha salido a decir nada con respecto a las declaraciones de la actriz. Lo que si hizo fue compartir con sus cerca de seis millones de seguidores en Instagram el hermoso outfit que eligió para darle inicio a la semana. Las instantáneas recibieron miles de 'me gusta' y cientos de halagos.

Sol Pérez

