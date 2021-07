Maribel Guardia presume frente al espejo su trabajada figura con unos llamativos leggins

Poco tiempo atrás, comenzó a circular un rumor sobre la increíble figura de Maribel Guardia. Se decía que la artista costarricense de 62 años había pasado por el quirófano y se había quitado las costillas, tal como supuestamente lo hizo Thalía al comienzo de su carrera artística.

Ante los dichos, la cantante salió a hablar. "Ay por Dios, no yo me muero si me quito ahorita las costillas, ¡no, ya parece claro que no! Nunca en mi vida haría eso. Yo sí tengo mis costillas ahí puestas", expresó frente a las cámaras del programa matutino Hoy.

Y sumó: "Yo lo único que hago, a veces cuando puedo o diario, pero por lo menos tres veces a la semana abdominales, porque siempre me ha gustado mi estomago".

"A mí lo que arma mi figura es la cintura porque soy de hombro ancho y cadera ancha, entonces siempre apuesto a ir con un cinturón o con cosas pegaditas a la cintura", explicó.

En su cuenta de Instagram, la artista suele compartir diariamente con sus fanáticos instantáneas y deslumbra con su preciosa figura. Ahora, en su última publicación, subió una postal frente al espejo que se llenó de halagos. Guardia posó con un llamativo leggins multicolor y un top blanco y enamoró a todos.