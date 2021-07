“¿Esto es joda?”: Jimena Barón preocupó a sus fans por su extrema delgadez

Jimena Barón encendió las alarmas de sus fanáticos tras revelar una imágenes con su nuevo aspecto físico. La misma generó la preocupación y el malestar en las plataformas virtuales.

En la últimas horas, Jimena compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que preocupó fuertemente a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la intérprete de “La Cobra” posando en el living de su departamento ante el lente de la cámara. La morocha lució un top de color gris que complementó con su cabello sueldo y un delicado make up.

“No se” fue el simple y corto texto que eligió Jimena Barón de epígrafe para acompañar sus recientes y controversiales instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Este posteo que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Juan Martín del Potro recibió una gran cantidad de likes superando con facilidad la barrera de los 230 mil corazones. Pero también la mediática artista obtuvo muchos mensajes de preocupación y reproche de parte de sus fans.

“Auténtica mujer ,representa a un2 %”, “A esto le llamarán belleza? ”, “Te banco pero no tanto ” y “No hay que meterse con el cuerpo del otro. Pero me preocupa el mensaje que deja está foto” fueron algunos de los mensajes más livianos que recibió Barón. En tanto que otros de sus followers fueron más tajantes con sus comentarios: “Y los órganos a dónde los guardas? Jaja”, “Comeeee??”, “Te amo pero no , no me parece un buen msj ?????? ”, “Esto es joda?”, “Que paso???estás bien? ” y “Te pasaste de rosca ya con la delgadez ...jime”.

