Desde las escaleras, Romina Malaspina sube la temperatura

Romina Malaspina reveló la semana pasada como hace para ganarse la vida tras haber renunciado al noticiero de Canal 26. La presentadora de televisión reveló en las redes sociales se encuentra incursionando en el mundo de las finanzas, especialmente en las criptomonedas y el trading.

“Ustedes ya me conocen, saben que soy un bicho nocturno, a esta hora me pongo a hacer cursos, estoy comprando y vendiendo criptomonedas” señaló Romina en sus stories de Instagram. “Hoy me desperté y la mayoría de las monedas de mi portafolio estaban en suba. Ahora, están en baja. Esto no es malo, el mercado de criptomonedas se mueve constantemente, la clave es comprarlas cuando bajan, y cuando suben venderlas y comprar otras. Eso es básicamente lo que yo hago con mis criptomonedas” amplió la influencer y cantante.

En las últimas horas, Romina Malaspina compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede observar a la modelo de 26 años deleitando toda su belleza posando frente a la cámara en ellas escaleras del set de filmación de Canal “Eltrece”. La mediática lució un minivestido de color celeste pastel y botas bucaneras blancas que complementó con su largo cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Están viendo Bienvenidos a bordo? ?????? por Canal Trece” fue el sencillo y corto texto que eligió de epígrafe Malaspina para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 10 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles followers en la popular plataforma.

Fuente: Instagram Romina Malaspina