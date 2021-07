Con un ingrediente y en tres simples pasos: cómo limpiar cadenas de plata ennegrecidas

Complementar un outfit con accesorios de plata puede ser una gran idea siempre y cuando estas permanezcan limpias y con buen brillo. Pero atención, si están ennegrecidas no debes preocuparte, solo basta un ingrediente para solucionar ese inconveniente.

Las joyas de plata suelen oscurecerse y esto es más natural de lo que se piensa. Comúnmente se cree que esto sucede porque es de mala calidad o porque hemos sido engañados y nos han hecho creer al momento de la compra que era una cosa y en realidad no era así.

Es común que las cadenas de plata aparezcan oscuras

FOTO: pixabay

Pero no debe alertarnos. Esto es consecuencia de las propiedades del producto. La plata no se oxida, debido a que no reacciona al oxígeno, sino al azufre. Este último lo que produce es que la joya se empañe y se tiña de negro o incluso le da un tono amarillento.

Asimismo, hay otros factores que provocan ese oscurecimiento. Algunos de ellos son, por ejemplo, el propio PH de la piel y el sudor. También la afecta la exposición al sol o la luz artificial durante mucho tiempo, productos de limpieza, maquillajes o el agua de mar.

Incluso, otro aspecto que puede ser dañino para ellas es mantenerlas guardadas durante mucho tiempo. Usarlas periódicamente resulta beneficioso para las mismas, además de que nos dará una idea temprana de cuando precisa un mantenimiento.

Solo basta un ingrediente para sacarles brillo

FOTO: pixabay

Un solo ingrediente, tres pasos

Ahora bien, una vez que la cadena de plata ya está ennegrecida: ¿Qué hacer? Primero, mantener la calma y no asustarse, es muy sencillo de resolver. Solo basta un ingrediente común en los hogares y algunos minutos de la jornada.

El primer paso será reunir los materiales necesarios: los objetos a los que queremos dar brillo, un recipiente pequeño y alcohol etílico.

Posteriormente, se debe colocar las cadenas en el bowl, cubrirlas con alcohol y dejarlo reposar algunos minutos. Se sugiere también frotar levemente con un cepillo de dientes para llegar a los lugares más difíciles.

Finalmente, pasado el tiempo prudencial es necesario sacarlas y secar suavemente para quitar los restos de alcohol. ¡Tus cadenas de plata quedarán como nuevas!