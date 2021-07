Preciosa: Luisana Lopilato presumió su belleza y conquistó a sus fans

Luisana Lopilato compartió esta semana una tierno y familiar postal en las redes sociales. La actriz de 34 años subió una fotografía junto a su mamá, Beatriz, abrazadas mientras disfrutaban de un soleado día de playa.

“Mamita linda, te amo ??” escribió Luisana en su mencionado posteo en Instagram. El mismo recibió una gran cantidad de likes y comentarios entre los que se destacó el de su marido Michael Bublé. “Las dos mejores mamás !!!!!!” y decenas de corazones rojos fue la reacción del intérprete de éxitos como “Save the Last Dance for Me” y “The Way You Look Tonight”.

En las últimas horas, Luisana Lopilato compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza de frente ante la cámara. La hermana de Darío Lopilato lució una bikini con un estampado tropical, su cabello suelto y su rostro sin una gota de maquillaje.

Fuente: Instagram Luisana Lopilato

“Summer Selfie ???????” fue el simple y sencillo texto que eligió Lopilato para acompañar su reciente y natural instantánea en la red de la camarita. Sin dudas que la ex “Rebelde Way” es una de las celebridades más populares en las plataformas virtuales.

Fuente: Instagram Luisana Lopilato

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Michael Bublé se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 70 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores, que destacaron su espléndida belleza física.