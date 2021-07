Angelina Jolie y The Weeknd son capturados durante una cena romántica

Angelina Jolie, actriz, directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres, ha generado gran controversia al ser captada en una supuesta cita amorosa con nada más y nada menos que The Weeknd. Jolie ha recibido varios reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos dos Premios Óscar, tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores. Por otra parte, la actriz es “Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados”. Sin embargo, donde la directora no ha tenido tanto éxito es en el amor debido a que está pasando por un complicado divorcio con Brad Pitt.

No obstante, esto al parecer estaría cambiando ya que Angelina podría estar iniciando una relación amorosa con The Weeknd, el famoso cantante, compositor y productor canadiense. El artista comenzó a ganar reconocimiento en 2010, luego de subir de forma anónima varias canciones a YouTube bajo el nombre de The Weeknd. Es así que su éxito creció logrado lanzar su segundo álbum, “Beauty Behind the Madness” el cual llegó al número uno en la lista estadounidense Billboard 200, e incluía los sencillos número uno “The Hills” y “Can't Feel My Face”.

Si bien Angelina Jolie tiene un histórico y conocido pasado con Brad Pitt; The Weeknd, quien ha ganado tres Premios Grammy y ha sido nominado para un Premio de la Academia, también ha pasado por el corazón de otra estrellas como la modelo Bella Hadid y la cantante Selena Gomez. Jolie y el cantante fueron captados en un restaurante italiano de Los Ángeles en lo que a todas luces parecía una cita romántica.

Angelina y The Weeknd habría pasado horas en el restaurante “Giorgio Baldi”. No obstante, cuando ambas celebridades abandonaron el lugar, salieron por separado para evitar a los paparazzis. Si bien todo indica que la actriz y el cantante pasaron un momento romántico, también existen grandes posibilidades de que su reunión se deba a negocios, ya que el cantante, está incursionando en su carrera de actor.

Imagen: ABC

The Weeknd, estará encargado de coescribir y protagonizar una nueva serie de HBO llamada "The Idol", que él ha co-creado junto al creador de "Euphoria”, el éxito de HBO. La serie contaría la historia de una cantante pop que se involucra románticamente con el dueño de un club, quien es líder de una secta. Por otra parte, Angelina Jolie también ha sido vista con su ex esposo Johnny Lee Miller, aunque esto sería solo una amistad.