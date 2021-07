Margot Robbie y su extraño pero accesible producto para tener labios sanos y carnosos

Margot Robbie, actriz, modelo y productora de cine australiana, es un reconocida celebridad quien destaca por su belleza. La artista quien desde su infancia había mostrado interés por la actuación y a los 17 años se mudó a Melbourne en busca de oportunidades, compartió su gran secreto para lucir unos labios perfectos.

Robbie alcanzó la fama en su país al interpretar a Donna Freedman en la serie televisiva “Neighbors”, por la cual fue nominada a dos Logie Awards. Luego de ello, en el año 2011 la modelo se mudó a Estados Unidos donde protagonizó la serie “Pan Am”. No obstante uno de sus papeles más exitosas llegaría con la película "El lobo de Wall Street" la cual fue protagonizada por Leonardo DiCaprio. Allí Margot sin dudas destacó por su gran belleza la cual le debe a su gran truco de cuidado facial.

Otro de los grandes éxitos de la bella actriz fueron “Focus” y “I Tonya”, esta última película le otorgaría la nominación a los premios Óscar. Sin dudas el personaje clave en la vida de la actriz es el de Harley Quinn el cual pertenece al Universo extendido de DC. Con dicho personaje Margot Robbie protagonizó las películas “Suicide Squad”, “Birds of Prey” y “The Suicide Squad”. Este papel llevó a la modelo a ser una de la estrella más destacada y alabada del momento.

Recientemente Robbie ha decidido confesar su secreto para verse siempre radiante y joven. Es así que la actriz de 31 años habló sobre su secreto para obtener unos labios carnosos e hidratados en su última entrevista. No obstante la modelo sorprendió a todos ya que su método es muy poco común pero sumamente accesible.

Imagen: Batman Wiki

Increíblemente la blonda que compartiera cartelera una vez más con Leonardo DiCaprio en el aclamado film de Quentin Tarantino "Once Upon A Time in Hollywood", declaró que su truco de belleza para labios es el utilizar un tipo muy conocido de cremas para bebés. La crema utilizada por Margot Robbie es de aquellas que se utilizan para evitar que a los niños se irriten por culpa de los pañales. Es así que esta crema es la clave del atractivo de la modelo para que sus labios no se resequen y se mantengan hidratados logrando un efecto de carnosidad y aumento. Al respecto de su elección la actriz afirmó: "Tengo una teoría conspirativa que dice que los bálsamos labiales tienen aditivos para que a la larga se te sequen los labios y tengas que seguir comprándolos".