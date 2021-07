La ex esposa de Luis Fonsi, Adamari López revela quien es su nuevo gran amor

Adamari López estuvo casada con el cantante Luis Fonsi; ambos se conocieron en México en el 2001 y recién en el 2003 se reencontraron en Estados Unidos, él se encontraba promocionando un disco y ella de gira con la telenovela Gata salvaje. En 2004 anunciaron su compromiso, casi al mismo tiempo que ella anunció que tenía cáncer de seno. El enlace matrimonial se llevó a cabo el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico.

En el año 2005 en conferencia de prensa Adamari anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama y que Luis Fonsi cancelaría su gira internacional de 2005 para estar a su lado. Se esperaba que ella se recuperase, su cáncer fue detectado en la "etapa 1", que es un estado muy temprano y el cáncer no se había extendido a otras partes de su cuerpo.

Por estos días las noticias son mucho mas prometedoras, ya que Adamari celebra la vida junto a un nuevo compañero que alegra sus días. En junio de 2020 la conductora compartió muy emocionada que había llegado a su hogar Ava, la nueva integrante familiar. Desde aquel entonces hasta ahora ha transcurrido un año y la mascota se ha convertido en alguien muy importante en el hogar. El animalito ha robado por completo el corazón de Adamari y se ha convertido en una compañía trascendental en su vida.

Es por ello que Adamari López ha expresado: "Yo pensaba que no me iba a robar tanto el corazón, que ya no le iba a hacer tanto caso y a veces me tiene ahí enamorada de ella". La presentadora anunció recientemente su separación de Toni Costa el bailarín y coreógrafo español y con quien tuvieron una hija llamada Alaïa.

La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor, admitió que la mascota se ha vuelto su inseparable compañera, hasta el punto de que no le agrada demasiado salir de su casa sin ella.

Imagen: Instagram yosoy_ava

Es por ello que Adamari López ha dicho: "No me gusta dejarla solita en la casa, si vamos a salir y gracias a Dios aquí en Estados Unidos, en Miami, permiten llevar a los animalitos a muchos lugares de comida o donde uno va y ella se la pasa increíble, no le encanta el calor, pero se ha convertido en un miembro de la familia que todos consienten”