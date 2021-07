Emocionada Karol G le rinde un conmovedor tributo a Gloria Trevi

Karol G, es una popular cantante colombiana quien se lanzó internacionalmente a la música en el año 2012. Desde allí en más la carrera de la artista despegó llevándola a convertirse en una de las cantantes latinas más reconocidas del momento. Gracias a ello, en el año 2016 Karol G firmó un contrato con la discográfica “Universal Music Latin Entertainment”. Recientemente la colombiana ha conmocionado al mundo al demostrar su gran afecto por Gloria Trevi.

Por su parte, Gloria Trevi, es una cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria mexicana. Su carrera comenzó cuando se mudó a la Ciudad de México donde conoció al productor y arreglista Sergio Andrade, quien formó el grupo musical “Boquitas Pintadas”. Posteriormente, la artista publicó su álbum debut llamado “...Qué hago aquí?” logrando así ganar mayor reconocimiento individual. Finalmente Trevi se adentró en el mundo del cine con tres películas: “Pelo suelto” , “Zapatos viejos” y “Una papa sin cátsup”.

Sin dudas Gloria se ha convertido en todo un icono de la música con alcance mundial por lo que no es de extrañar que Karol G sienta gran admiración por ella. Es así que cuando la colombiana se encontraba en medio de su gira “Ocean” en el año 2019, tuvo la oportunidad única de realizar un concierto en Estados Unidos compartiendo escenario al lado de Gloria Trevi.

Luego del gran momento de emoción, Karol publicó en su Instagram un extracto de esta colaboración en vivo junto a Trevi. Allí mismo la joven cantante confesó públicamente su admiración y fascinación por Gloria. Es así que Karol G escribió: “Una cosa que quise decírselo cuando estábamos en el ensayo. No hay nada que se compare con la maestría, la experiencia, la magia, la luz, la disciplina y la comprensión... en el ensayo se me salieron las lágrimas porque es inmensa y se me salieron las lágrimas y estoy aquí gracias a ella. Ella puede con el tiempo y con lo que sea”

Imagen: Instagram Karol G

No obstante la felicidad de Karol continuó ya que la cantante mexicana respondió a su gran gesto al comentar: “Ay niña! Q bonito te hicieron en el cielo , pero en tu corazón capricharon...te deseo de todo corazón q todos tus sueños se hagan realidad Porq tu sabes q hacer con el éxito, sabes agradecer y sabes amar y quieres ayudar y si para eso es, para servir! A Dios y a este público que confía en ti”. A ello Karol G respondió con un sentido agradecimiento: “Gloria Trevi, es un honor para mí. Mi gratitud, admiración y respeto hacia ti son infinitos”. Por su parte Trevi también compartió un video en su Instagram junto a la colombiana sobre el cual comentó: “Hoy San José GRACIAS!...que bonita experiencia cerrar con broche de oro #diosadelanochetour con la súper invitada súper especial @karolg ...en EU en estas tres ciudades tan queridas, ya solo quedan Los Angeles mañana, y San Diego pasado mañana”.