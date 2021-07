Carmen Villalobos presume su hermosa figura con un delicado conjunto frente a la cámara

Recientemente, Carmen Villalobos se despidió de Lucía Sanclemente, su personaje en la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer. Tras ocho meses de rodaje, la antagonista de la historia finalizó su trabajo y se mostró muy agradecida a través de las redes sociales.

"¿Saben qué reconfirmé con Lucía? Que si no nos valoramos y no nos queremos terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más. Eso jamás", expresó.

Villalobos junto a William Levy en los rodajes de 'Café con aroma de mujer'

Antes de que se supiera qué papel iba a interpretar en la tira, se especulaba que ella iba a darle vida a Gaviota, la protagonista de la producción. Sin embargo, fue Laura Londoño quien se puso en la piel de la mujer y por ese motivo, se habló de una disputa entre las actrices detrás de las cámaras.

Por el momento, no se sabe qué será lo próximo que hará en televisión la actriz colombiana más querida por todos. Lo único que ella ha hecho es decirle "adiós" al personaje y sus fanáticos esperan ansiosos saber qué es lo próximo que viene.

En Instagram, se muestra muy activa y diariamente comparte nuevo material que acapara la atención de sus más de 17 millones de seguidores. Ahora, la mujer de Sebastián Caicedo subió un pequeño video donde presumió frente a la cámara su hermosa figura en un delicado conjunto.