The Beatles: Paul McCartney revela secretos de su relación y sus peleas con John Lennon

The Beatles fue una mundialmente conocida banda de rock británica la cual se convirtió en la banda más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock. Sus inicios fueron en Liverpool y estuvo constituida por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Hoy en día, más de cincuenta años después, uno de sus miembros ha decidido brindar detalles desconocidos sobre la icónica banda.

Es así que Paul McCartney revelará misterios e incógnitas sobre su gran experiencia en el documental “McCartney 3,2,1” de “Hulu”. Inicialmente el cantautor habló sobre uno de sus hits “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” el cual debe su nombre a una gran confusión sobre los condimentos. Sobre ello Paul dijo: “Estábamos en un avión con nuestro asistente de gira comiendo. Y él dijo: '¿Podrías pasarme la sal y la pimienta?' (Salt and Pepper) Y pensé que dijo 'Sargento. Pimienta'. Así que nos reímos de eso, pero luego, cuanto más lo pensaba, 'Sgt. Pepper', ese es un título genial".

Por otra parte, Paul McCartney afirmó que no tenían ningún método especial para crear melodías tan icónicas ya que a veces nacían en los momentos más inoportunos. El cantante británico declaró: "No había dispositivos de grabación, así que tenías que recordarlos…Nos dimos cuenta, ya sabes, que estábamos escribiendo canciones que eran memorables, no porque queríamos que fueran memorables, sino porque teníamos que recordarlas. Hubo un razonamiento muy práctico".

Finalmente McCartney habló sobre John Lennon al decir que él fue "El complemento perfecto" en The Beatles. “Me encantó la forma en que siempre agregaba, como, un poco de cinismo a las canciones", dijo el cantautor sobre John. Paul confesó que solía pelear con Lennon: “Él usaba anteojos, y yo no, así que si nos metíamos en una discusión, lo llamaría 'Cuatro ojos'”. No obstante el artista reconoció la grandeza de su compañero: “En ese momento, estaba trabajando con un tipo llamado John, ahora miro hacia atrás y estaba trabajando con John Lennon".

Imagen: Page Six

Además Paul también mencionó su inexperiencia en sus inicios : “Era como ser profesores en un laboratorio. Estábamos descubriendo todas estas pequeñas cosas". Sin embargo, el artista británico reveló que sus ambiciones los empujaban a intercambiar lugares y chocar egos, como cuando el mismo reemplazó a Ringo Starr en la batería en “Back in the USSR”: “Le estaba mostrando a Ringo lo que pensaba que debería ser la batería. Pero creo que podría haber dicho, 'Bueno, hazlo'” aunque luego de esto Starr dejó temporalmente el grupo por un par de semanas.