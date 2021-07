Silueta perfecta: Adabel Guerrero demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Adabel Guerrero realizó algunas confesiones de su intimidad con su pareja Martín Lamela, con quién está hace 13 años. "Cuando tengo sexo me gusta que esté bueno, soy fuerte físicamente. De ahí a todos los días no. Prefiero calidad y no cantidad" señaló la bailarina al programa “Intrusos”.

En las últimas horas, Adabel compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza ante la cámara posando arriba de un sillón de un de color blanco. La vedette lució un colorido top y ropa interior de color negra. Además, la también bailarina complementó su look con su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Arriba ese jueves!!!! Tuvieron un buen día??? Los días siempre son buenos. Lo importante es disfrutar de cada uno de ellos al máximo” fue la primera parte del promocional texto que eligió Adabel Guerrero de epígrafe para acompañar sus recientes grabación en la red de la camarita.

Guerrero eligió la canción “Fresh” del dúo Mau y Ricky para acompañar su viral videoclip en la popular plataforma. Este hit ya cuenta con más de 6.9 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Fuente: Instagram Adabel Guerrero

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la mujer de Martín Lamela se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 20 mil corazones en tan solo unas horas. Además, su publicación recibió miles de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles seguidores hacia su espléndida figura física y su look.